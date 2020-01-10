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Мэрия Барселоны задумалась над идеей упразднить авиасообщение с Мадридом

Эта инициатива местных властей направлена на борьбу с климатическим кризисом

МАДРИД, 10 января. /ТАСС/. Мэрия Барселоны рассматривает идею об отмене авиасообщения между каталонской столицей и столицей страны Мадридом. Эта инициатива городских властей направлена на борьбу с климатическим кризисом.

Администрация Барселоны аргументирует свою позицию наличием железнодорожного сообщения между двумя самыми густонаселенными городами страны. Этот вид транспорта не выделяет диоксид углерода и куда более безопасен для окружающей среды, отметил советник по климатической чрезвычайной ситуации мэрии города Элой Бадиа в интервью телеканалу Betevé.

Путешествие на самолете из Мадрида в Барселону занимает чуть более часа, а поездка на поезде длится около трех часов. Однако с апреля этого года испанский железнодорожный оператор Renfe запустит бюджетные высокоскоростные поезда между двумя городами.

Власти Барселоны рассчитывают, что вскоре смогут внести свою инициативу на рассмотрение правительств страны и региона. "Мы все должны способствовать сокращению вредных выбросов", - заявил Бадиа.

Ранее власти каталонской столицы уже приняли ряд мер, направленных на борьбу с загрязнением воздуха. Так, мэрия Барселоны решила запретить с 1 января 2021 года движение в зоне с низким уровнем выбросов транспортных средств, которые загрязняют воздух. Речь идет о машинах, которые не получили специальный ярлычок Главного управления безопасности дорожного движения Испании. Предполагается, что через четыре года новые меры помогут уменьшить выбросы оксидов азота на 15% и выбросов диоксида углерода на 6%.

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Испания
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