Нового судью назначили в коллегию по делу об итогах выборов президента Абхазии

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Верховный суд Абхазии включил в состав кассационной коллегии Екатерину Онищенко после отвода одного из трех судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики. Об этом в пятницу сообщается на сайте суда.

"В состав кассационной коллегии по иску Алхаса Квицинии "О признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол № 21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов президента Республики Абхазия" включена судья Верховного суда Республики Абхазия Екатерина Онищенко взамен отведенного вчера судьи Романа Кварчии", - говорится в сообщении.

О выборах

Президентские выборы в Абхазии в 2019 году прошли в два тура. Действующий президент Рауль Хаджимба набрал во втором туре, состоявшемся 8 сентября, 47,39% голосов избирателей (39 793), Квициния - 46,17% (38 766), разница составила 1027 голосов. Против всех было подано 3155 голосов. По мнению Квицинии, в соответствии со статьей 19 закона "О выборах президента Абхазии" Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно оппозиционер и пункт "против всех".

Согласно статье закона, победителем во втором туре выборов считается кандидат, набравший больше голосов за себя, чем поданных против него. При этом в ней не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата.

ЦИК и сторона президента не согласны с доводами оппозиционера. Хаджимба вступил в должность 9 октября 2019 года на второй срок.