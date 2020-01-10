{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Абхазии

Нового судью назначили в коллегию по делу об итогах выборов президента Абхазии

Екатерину Онищенко включили в состав кассационной коллегии после отвода одного из трех судей

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Верховный суд Абхазии включил в состав кассационной коллегии Екатерину Онищенко после отвода одного из трех судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики. Об этом в пятницу сообщается на сайте суда.

На эту тему
Беспорядки в центре Сухума. Главное

"В состав кассационной коллегии по иску Алхаса Квицинии "О признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол № 21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов президента Республики Абхазия" включена судья Верховного суда Республики Абхазия Екатерина Онищенко взамен отведенного вчера судьи Романа Кварчии", - говорится в сообщении.

О выборах

Президентские выборы в Абхазии в 2019 году прошли в два тура. Действующий президент Рауль Хаджимба набрал во втором туре, состоявшемся 8 сентября, 47,39% голосов избирателей (39 793), Квициния - 46,17% (38 766), разница составила 1027 голосов. Против всех было подано 3155 голосов. По мнению Квицинии, в соответствии со статьей 19 закона "О выборах президента Абхазии" Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно оппозиционер и пункт "против всех".

Согласно статье закона, победителем во втором туре выборов считается кандидат, набравший больше голосов за себя, чем поданных против него. При этом в ней не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата.

ЦИК и сторона президента не согласны с доводами оппозиционера. Хаджимба вступил в должность 9 октября 2019 года на второй срок.

Теги
АбхазияКвициния, Алхас АлексеевичПолитический кризис в Абхазии
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Абхазии
Совбез Абхазии: противники Хаджимбы завладели оружием в здании администрации президента
Захватившие здание люди пока не применяли оружие, сообщил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС