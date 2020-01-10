Канцлер Австрии указал на рост непредсказуемости США на международной арене

ВЕНА, 10 января. /ТАСС/. США стали на международной арене непредсказуемым партнером, а напряженности между Россией и Европой никуда не делись. Об этом заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц во время послания нового кабинета министров Национальному совету Австрии (нижняя палата парламента).

"В наше время на международной арене изменяется соотношение сил. И хотя США остаются сильнейшим экономическим и военным государством в мире, они стали для нас более непредсказуемым партнером. Китай также амбициозен в экономической и военной сферах, но одновременно он опирается на совершенно другую основу ценностей и государственную систему. Россия, наш крупнейший сосед на Востоке, вновь находится на этапе, при котором напряженности между Европой и Россией в последнее время не сократились, а, скорее, увеличились", - сказал Курц.

"Мы как Европейский союз являемся невероятно успешным проектом, но действуем в этих условиях в международных вопросах иногда немного неохотно и не на 100% дееспособно", - подчеркнул Курц.

Президент Александер Ван дер Беллен привел 7 января к присяге первое в истории Австрии коалиционное правительство Австрийской народной партии и "Зеленых". Оно было сформировано по итогам досрочных парламентских выборов 2019 года, на которых уверенную победу одержала партия Курца. АНП создала кабинет министров совместно с "Зелеными", которые заняли четвертое место и вернулись в парламент после двухлетнего перерыва.