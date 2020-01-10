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Политический кризис в Абхазии
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Суд Абхазии рассмотрит кассацию на итоги выборов президента 10 января

Суд рассмотрит жалобу кандидата в президенты республики Алхаса Квицинии

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в пятницу рассмотрит кассацию на итоги выборов президента, говорится в сообщении на сайте суда.

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"10 января 2020 года в 15:00 мск состоится заседание кассационной коллегии по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба. Суд кассационной инстанции рассмотрит жалобу представителя истца - кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квицинии на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол № 21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов президента Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд Абхазии включил в состав кассационной коллегии Онищенко после отвода одного из трех судей, рассматривающих жалобу Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики.

9 января в Сухуме должна была пройти акция оппозиции, которая не согласна с результатами выборов президента Абхазии, состоявшихся в сентябре 2019 года. Ее участники изначально планировали собраться возле здания суда, где в этот день Верховный суд Абхазии возобновил рассмотрение иска Квицинии. Однако позже митингующие перешли к зданию администрации президента, к ним присоединились другие жители республики. Представители оппозиции заявляют, что не являются организаторами второй акции.

Организатор митинга у здания администрации президента Ахра Авидзба сообщил, что акция связана с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу об убийстве в ноябре 2019 года трех человек якобы является сотрудником охраны президента Абхазии. Некоторые митингующие требуют отставки главы государства Рауля Хаджимбы.

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