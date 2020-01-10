Сторонники президента Абхазии собрались на митинг в его поддержку

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимбы в пятницу проводят митинг в его поддержку. Об этом сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

"Сейчас проводится митинг сторонников избранного президента, и для нас важно уйти от эскалации и столкновения людей", - сказал он.

Как передает корреспондент ТАСС, сторонники действующего президента собрались у здания правительства.

Участники протестной акции, которая началась в четверг, в пятницу вновь собираются около здания администрации президента Абхазии в центре Сухума. Там же находятся сотрудники МВД и госохраны. Ранее стало известно, что на ночь около здания оставалось около 100 митингующих.