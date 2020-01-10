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AFP: в ЦАР из изгнания вернулся бывший президент страны Мишель Джотодия

По данным агентства, он прибыл в республику из Касабланки

ПРЕТОРИЯ, 10 января. /ТАСС/. Бывший президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и лидер мусульманских повстанцев Мишель Джотодия вернулся в пятницу в страну после шестилетнего добровольного изгнания. Об этом сообщило агентство France Presse (AFP).

Джотодия прибыл в ЦАР рейсом из Касабланки (Марокко). Как отмечает местный информационный портал "Корбоньюс", экс-президента в столичном аэропорту Банги встречала правительственная делегация во главе с министром внутренних дел, ответственным за общественную безопасность, Анри Ванзе-Лингисарой.

Возглавлявший повстанческую мусульманскую коалицию "Селека" Джотодия пришел к власти в ЦАР в марте 2013 года после свержения предыдущего президента Франсуа Бозизе. После 10 месяцев нахождения на посту главы государства Джотодия в январе 2014 года отказался от должности в условиях тяжелого политического и экономического кризиса и бежал в Бенин.

Пока Джотодия не объявлял о своих планах, включая возможное участие в политической жизни ЦАР.

Теги
БенинЦАРМарокко
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