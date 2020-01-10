Первый вице-премьер Абхазии призвал сторонников президента собраться в его поддержку

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба призвал сторонников президента республики Рауля Хаджимбы собраться в 15:00 мск в пятницу на площади перед зданием правительства страны.

"Вам известно, что президенту предложили уйти в отставку, и вы знаете его ответ. Мы должны поддержать своего президента", - сказал он, обращаясь к сторонникам.

По данным корреспондента ТАСС, перед зданием собрались около 200 человек.

Ранее секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба заявлял ТАСС, что власти рассматривают различные способы деблокирования здания администрации президента страны.

Участники протестной акции, которая началась в четверг, в пятницу вновь собрались около здания администрации президента Абхазии в центре Сухума. Там же находятся сотрудники МВД и госохраны. Ранее стало известно, что на ночь около здания оставалось около 100 митингующих.