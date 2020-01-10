Совбез Абхазии: противники Хаджимбы завладели оружием в здании администрации президента

"Вскрыта комната для хранения оружия [в здании администрации президента], практически все кабинеты вскрыты... Определенное количество [оружия], которое они достали оттуда, по нашим данным, находится на руках", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оружие было и у некоторых лиц во время штурма здания в четверг, но его не применяли. Он добавил, что из-за беспорядков в здании администрации президента Абхазии пострадали не более семи человек.

"Пять-семь человек [получили легкие травмы]", - сообщил он.