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Политический кризис в Абхазии
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Совбез Абхазии: противники Хаджимбы завладели оружием в здании администрации президента

Захватившие здание люди пока не применяли оружие, сообщил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Митингующие завладели оружием в здании администрации президента Абхазии, сообщил в пятницу ТАСС секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

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"Вскрыта комната для хранения оружия [в здании администрации президента], практически все кабинеты вскрыты... Определенное количество [оружия], которое они достали оттуда, по нашим данным, находится на руках", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оружие было и у некоторых лиц во время штурма здания в четверг, но его не применяли. Он добавил, что из-за беспорядков в здании администрации президента Абхазии пострадали не более семи человек.

"Пять-семь человек [получили легкие травмы]", - сообщил он.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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