Совбез Абхазии: Рауль Хаджимба исполняет обязанности президента в полном объеме

"[Президент] выполняет в полном объеме [свои обязанности], никем не ограничен", - сказал он.

Килба уточнил, что администрация президента переведена в здание кабмина. Он также выразил надежду на скорейшее урегулирование политического кризиса в стране.

"[Ситуация] сложно стабильная, но контролируемая в полном объеме, в том числе вокруг захваченного здания [администрации президента]. Все структуры на своих местах [продолжают работу]. Есть вероятность в недалеком будущем разрешить ее [сложившуюся ситуацию]", - сказал Килба в пятницу ТАСС.

Он назвал захват митингующими в четверг здания администрации президента эмоциональным шагом. "[Захват здания] скорее эмоциональный, не до конца продуманный шаг", - отметил Килба.

Глава Совбеза Абхазии также сообщил, что акции оппозиции проходят только в центре Сухума и "не затронули остальную часть города и страны".​​​​​