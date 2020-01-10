ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл покинула Великобританию после того, как пара объявила об отказе от исполнения своих церемониальных обязанностей. Как заявил в пятницу агентству Reuters официальный представитель четы, герцогиня Сассекская вернулась в Канаду, где вместе с семьей проводила рождественские каникулы и сейчас находится там вместе с сыном.

"Меган вернулась в Канаду, чтобы быть со своим ребенком", - сказала собеседница агентства.

Как выяснилось, Меган Маркл и принц Гарри оставили своего первенца - восьмимесячного Арчи - в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи, а также сопутствующих ему обязанностей и привилегий. Как сообщают британские СМИ, принц Гарри еще на какое-то время останется в Соединенном Королевстве для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с другими представителями монаршей фамилии, которые не были заранее поставлены в известность о намерениях супругов.