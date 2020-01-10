СМИ: восемь шиитских бойцов погибли при ударе израильских ВВС в Дейр-эз-Зоре

ТАСС, 10 января. Колонна бойцов иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" подверглась ударам израильских ВВС в пограничной с Ираком провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил в пятницу новостной портал Al Masdar, в результате налета по меньшей мере восемь ополченцев погибли, также есть раненые.

Удары были нанесены к северу от города Бу-Кемаль вблизи сирийско-иракской границы. По сведениям портала, колонна ополченцев направлялась на свою базу в район Эль-Меядин. Со стороны сирийских и израильских военных источников заявлений по поводу налета пока не последовало.

9 сентября 2019 года ВВС Израиля уже атаковали лагерь бойцов "Аль-Хашд аш-Шааби" и ливанской "Хезболлах" в Бу-Кемале, которые участвуют в операциях сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

29 декабря удары по базе шиитских ополченцев в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим, который находится напротив Бу-Кемаля, нанесли ВВС западной коалиции под эгидой США. Жертвами налета стали 27 бойцов. В ответ шиитские активисты в Багдаде предприняли 31 декабря штурм американского посольства в Багдаде. 3 января в результате ракетной атаки ВВС США были ликвидированы в районе аэропорта Багдада командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель командира шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

В четверг лидер иракской группировки "Ахль-аль-Хак" шейх Кайс аль-Хазали заявил телеканалу Al Mayadeen, что шиитские ополченцы оставляют за собой право отомстить США за гибель своего командира аль-Мухандиса в случае, если американские войска в ближайшее время не покинут Ирак.

Тегеран в качестве акции возмездия за убийство Сулеймани нанес в ночь на 8 января ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.