Пост главы МИД в новом правительстве Испании займет юрист Аранча Гонсалес Лая

МАДРИД, 10 января. /ТАСС/. Пост главы МИД в новом коалиционном правительстве Испании под руководством генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса займет юрист Аранча Гонсалес Лая. Об этом сообщили в пятницу в кабмине королевства.

"Мы подтверждаем имя человека, который возьмет на себя [руководство] министерством иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества, в котором экономическая дипломатия будет приоритетом, - отметили в правительстве. - Это Аранча Гонсалес Лая".

Она родилась в 1969 году. Ранее занимала разные посты в Европейской комиссии и во Всемирной торговой организации. Сейчас она является помощником генсека ООН и исполнительным директором Международного торгового центра. Помимо испанского, владеет английским, баскским, итальянским, немецким и французским языками.

"Профиль нового главы МИД Испании скорее более технический, чем политический, и, безусловно, для урегулирования ситуации кризиса [в отношениях] между ЕС и Россией нужны люди <...> со знанием исторических отношений, чтобы знать, как выстраивать [отношения] в позитивном [ключе]", - прокомментировал корреспонденту ТАСС назначение профессор международных отношений Европейского университета Хорхе Местре. - Тем не менее я думаю, что она имеет хороший опыт с точки зрения коммерческих отношений между странами".

"Педро Санчес - это человек, которому нравятся международные отношения, и думаю, что наиболее важные вопросы будет вести он", - отметил эксперт, выразив мнение, что Гонсалес Лая "всегда будет идти на шаг позади Санчеса". По словам Местре, следует подождать, чтобы "увидеть, как она будет защищать стратегические интересы Испании, среди которых, конечно, улучшение отношений с Россией".

Новое правительство

Санчес впервые занял пост премьера летом 2018 года. Тогда он назначил министром иностранных дел Жозепа Борреля, который занимал должность главы Европарламента с 2004 по 2007 год. С 1 декабря Боррель официально занял пост главы дипломатии ЕС, а руководство испанским внешнеполитическим ведомством до формирования правительства временно взяла на себя исполняющая обязанности министра обороны Маргарита Роблес.

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил во вторник в ходе второго голосования кандидатуру Санчеса на пост премьер-министра. Ранее он достиг соглашения с коалицией "Объединившись, мы сможем", которое предусматривает, что в кабмин во главе с лидером соцпартии войдут представители этой политической силы. Таким образом, впервые в современной демократической истории Испании в стране будет сформировано коалиционное правительство.

В воскресенье премьер официально представит список с полным составом своего правительства королю Филиппу VI. Ожидается, что в новом кабмине будет около 20 министерств и четыре вице-премьера.