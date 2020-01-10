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Политический кризис в Абхазии

Участники митинга намерены продолжать протест, пока не назначат новые выборы главы Абхазии

Протестующие выступают против силового способа разрешения конфликта

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Протестующие намерены оставаться на площади перед администрацией президента Абхазии и в здании до тех пор, пока не будет принято решение о новых выборах главы государства, сообщил в пятницу ТАСС один из организаторов митинга Ахра Авидзба.

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"Я лично хочу увидеть ясность по новым выборам - и народ этого хочет. Мы все пришли с этим намерением. Мы завершим [митинг], когда благоразумие возобладает над амбициями. Когда будут назначены новые выборы, мы покинем здание", - сказал собеседник.

Авидзба уточнил, что участники протеста выступают против силового способа разрешения конфликта. Главное их требование, по его словам, состоит в том, что действующий президент Рауль Хаджимба должен соблюдать конституцию страны, в том числе и в касающейся выборов части. Он пояснил, что в сентябре 2019 года во втором туре оба кандидата в президенты набрали менее 50% голосов, а для победы, по абхазским законам, необходимо не менее половины и одного голоса.

"Мы пришли к нему [Хаджимбе] попросили к нам выйти - хотели объяснить, что он должен быть гарантом нашей конституции, законной власти и должен сам добровольно назначить новые выборы, но он этого не сделал. Вышла его охрана и начала провоцировать, толкать - а мы не футбольные мячи. Мы без драк начали бороться, чтобы пройти в здание и встретиться с главой [Абхазии]. Ни один из ребят, которые зашли в здание, не скажет, что его кто-то из МВД или спецслужб ударил, и спецслужбы ровно так же", - заявил собеседник. По его данным, на митинг в поддержку действующей власти в пятницу собрались порядка 200-300 человек, "с их стороны агрессии нет".

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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