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Швейцарский суд отклонил апелляции РФ по тяжбе с украинскими компаниями по активам в Крыму

Так, Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, согласно которому 12 украинским компаниям причитается в качестве компенсации около $82,1 млн

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России в связи с решениями, вынесенными в апреле прошлого года арбитражным судом Женевы о компенсации 12 украинским компаниям, имевшим активы в Крыму и утратившим их после воссоединения полуострова с Россией. Как указывается в судебных постановлениях, опубликованных в четверг, судьи не согласились с доводами российской стороны о том, что инвестиции украинских компаний вследствие изменения юрисдикции Крыма не подпадают под межправительственное соглашение РФ и Украины о взаимной защите инвестиций от 1998 года.

"Федеральный суд счел необоснованной жалобу о том, что изменение границ требует дополнительного соглашения между сторонами", - говорится в постановлении. Кроме того, суд не согласился с мнением адвокатов РФ о том, что арбитражный суд Женевы не имеет компетенции для рассмотрения данного вопроса.

Как отметил в этой связи в пятницу информационный портал Swissinfo швейцарской вещательной компании SSR, таким образом, Федеральный суд оставил в силе решение Женевского арбитража, согласно которому 12 украинским компаниям причитается в качестве компенсации за убытки 80 млн франков, или около $82,1 млн. Эта тяжба тянется с 2015 года, когда за возмещением убытков в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, включая "Укрнафту". "Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского. Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Тем самым разбирательство оказалось перенесенным в Женеву", - отметил Swissinfo.

В свою очередь Швейцарское телеграфное агентство (ATS) обратило внимание на тот факт, что Россия "не участвовала в процедурах Женевского арбитража, не была представлена во время слушаний и не направляла письменных документов". По данным ATS, Федеральный суд не стал рассматривать по существу дела информацию России о том, что "имущество украинского олигарха Коломойского, являющегося акционером пострадавших компаний, было приобретено путем мошеннических маневров". Судьи сочли, что "этот аргумент надо было излагать в арбитражном суде", констатировало агентство.

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УкраинаРоссияШвейцарияКрым
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