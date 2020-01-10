Изабель душ Сантуш назвала "охотой на ведьм" арест в Анголе ее активов

ПРЕТОРИЯ, 10 января. /ТАСС/. Изабель душ Сантуш, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, назвала "охотой на ведьм" решение суда провинции Луанда заморозить ее активы и банковские счета в рамках антикоррупционного расследования. Об этом она заявила в интервью, опубликованном в пятницу агентством Reuters.

"Это политический процесс", - сказала душ Сантуш.

Арест счетов Изабель душ Сантуш и ее супруга - конголезского бизнесмена Синдика Доколо - был произведен 31 декабря минувшего года по запросу ангольской Национальной службы по возвращению активов. В свою очередь Генеральная прокуратура Анголы считает, что в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло $1,36 млрд.

Начатое разбирательство "представляет собой попытку замаскировать и отвлечь людей от реальных экономических проблем", заявила душ Сантуш. Она также утверждает, что процесс призван ослабить влияние в стране ее отца Жозе Эдуарду душ Сантуша, который находился на посту президента Анголы с 1979 по 2017 год.

Родившаяся в Баку Изабель душ Сантуш, согласно рейтингу журнала Forbes, обладает личным состоянием в $2,2 млрд и является самой богатой женщиной Африки. В июне 2016 года она стала главой крупнейшей государственной нефтяной компании Анголы Sonangol, однако была снята с должности в ноябре 2017 года новым президентом страны Жоау Лоуренсу и покинула Анголу.

Сейчас в Луанде проходит очный суд и над сыном бывшего президента Жозе Филумену душ Сантушем. Он обвиняется в том, что, находясь на посту главы Фонда суверенного благосостояния Анголы, похитил $1,5 млрд, а также незаконно вывез из страны $500 млн. Сам экс-президент Жозе Эдуарду душ Сантуш выехал из Анголы для прохождения курса лечения в одной из стран Западной Европы.