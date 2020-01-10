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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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Зеленский подтвердил получение от США данных, важных для расследования катастрофы в Иране

Украинский лидер сообщил, что провел переговоры с временным поверенным в делах США Кристиной Квин
Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS/Ints Kalnins
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS/Ints Kalnins

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение от США информации, важной для расследования причин катастрофы украинского пассажирского самолета в Иране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства, со ссылкой на телефонный разговор Зеленского и госсекретаря США Майкла Помпео.

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"Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы, - приводятся в заявлении слова Зеленского. - Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании".

По сообщению пресс-службы, стороны также согласовали график двусторонних контактов, согласно которому Помпео посетит Украину в конце января. "Собеседники согласовали график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майкла Помпео на Украину в конце января, который был перенесен с 3 января", - отметили в президентском офисе.

Кроме того, стороны обсудили текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

Помпео выразил соболезнования в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования, добавили в офисе Зеленского.

В новость были внесены изменения (17:39 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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