Один из лидеров протеста в Сухуме опроверг взлом оружейной в администрации президента

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Один из организаторов протеста в столице Абхазии Ахра Авидзба опроверг ранее звучавшие заявления о том, что протестующие вскрыли оружейную комнату в здании администрации президента.

Ранее секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба заявил, что митингующие завладели оружием в здании администрации президента Абхазии, вскрыв комнату, где оно хранилось.

"Нас в этом обвиняли, но это было не так. Стекла побили, действительно, потому что кто-то пытался баррикадироваться. Но приезжали уже замерщики, хотят новые окна вставить", - сказал ТАСС Авидзба.

Политический кризис в Абхазии возник 9 января, когда протестующие у администрации президента, требуя отставки Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент Абхазии на внеочередной сессии в тот же день принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку. Хаджимба в ответ призвал оппозицию к переговорам.