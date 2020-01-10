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Кризис в Сирии
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В Анкаре заявили, что РФ и Турция договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе

Ранее руководитель Центра по примирению враждующих сторон сообщил о введении режима прекращения огня в идлибской зоне с 14:00 9 января

АНКАРА, 10 января. /ТАСС/. Россия и Турция достигли соглашения о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января. Об этом сообщило в пятницу Министерство национальной обороны Турции.

"В рамках соглашения с Российской Федерацией в зоне деэскалации Идлиб будет введен режим прекращения огня с 12 января 2020 года с 00:01", - отмечается в коммюнике.

Между тем 9 января руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщил о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации с 14:00 мск четверга.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

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СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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