{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Новый посол США Салливан прибудет в Москву 16 января

На этой должности он сменит Джона Хантсмана

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Новый посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан приедет в Москву 16 января. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе американского диппредставительства в РФ.

"Посол Салливан прибудет 16 января", - сказал представитель посольства.

На должности посла Салливан сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа. Срок полномочий Хантсмана истек 3 октября, а через две недели после этого президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на утверждение Сенатом Конгресса США. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.

Теги
СШАРоссияСалливан, Джон
Реклама на ТАСС
НАТО не получила приглашений принять участие в стабилизации ситуации в Ливии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс поддерживает мирное политическое урегулирование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС