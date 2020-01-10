Новый посол США Салливан прибудет в Москву 16 января

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Новый посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан приедет в Москву 16 января. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе американского диппредставительства в РФ.

"Посол Салливан прибудет 16 января", - сказал представитель посольства.

На должности посла Салливан сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа. Срок полномочий Хантсмана истек 3 октября, а через две недели после этого президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на утверждение Сенатом Конгресса США. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.