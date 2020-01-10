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В США заявили о готовности к диалогу с Ираком о военном присутствии

Глава Госдепа Майкл Помпео также не согласился с репликой о том, что премьер-министр Ирака Адель Абдель Махдипризвал Вашингтон немедленно приступить к обсуждению вопроса вывода американских войск

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Вашингтон готов вести с Багдадом диалог о том, какими на текущем этапе должны быть форма и масштабы военного присутствия США в Ираке. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

Глава внешнеполитического ведомства США не согласился с репликой о том, что премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди в состоявшемся между ними телефонном разговоре призвал Вашингтон немедленно приступить к обсуждению вопроса вывода американских войск. "Вы не вполне правильно охарактеризовали эту беседу. Но что касается более крупного и важного вопроса: мы будем счастливы продолжать разговор с иракцами о том, какова верная структура. Задачи нашей миссии там совершенно ясны. Мы находимся там с целью реализации миссии подготовки, чтобы помочь иракским силам успешно действовать, а также продолжать кампанию против ИГ (террористическая группировка "Исламское государство, запрещена в России - прим. ТАСС), кампанию борьбы с ИГ, продолжать данную миссию", - сказал Помпео.

"Но времена меняются, и мы оказываемся на таком этапе, когда мы можем выполнить задачу, по моему мнению и мнению президента [США Дональда Трампа], с верной структурой, меньшими ресурсами, выделенными на реализацию данной миссии. Мы так поступим", - отметил он.

Теги
СШАИракПомпео, Майкл (Майк)
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