NYT: якобы связанные с РФ хакеры могут вмешаться в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Американская газета The New York Times в очередной раз выступила с утверждениями о том, что ряд хакерских группировок, связанных, по ее мнению, с Россией, готовят планы по вмешательству в избирательный процесс в Соединенных Штатах в 2020 году. Соответствующий материал был опубликован в пятницу на сайте газеты.

Газета утверждает, что средства защиты от хакерских атак по всей стране были улучшены с момента проведения в 2016 году последних президентских выборов, однако большинство политиков не проявляют готовности вкладывать достаточное количество средств, чтобы полностью обеспечить кибербезопасность своих кампаний. В то же время, указывает The New York Times, "хакеры и тролли, чьи методы работы были подробно описаны в документах разведки и обвинительных заключениях, прикладывают больше усилий к тому, чтобы замести следы".

В публикации газеты упоминаются такие хакерские группировки, как Fancy Bear, также известная под названиями Sofacy и APT28, и группа Cozy Bear или APT29. По утверждению The New York Times эти хакерские группы якобы связаны с РФ.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля прошлого года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в декабре подверг Вашингтон критике за то, что он беспочвенно заявляет о связях попавших под санкции "хакерских группировок" с российским правительством. Как подчеркнул Антонов, Москва давно предлагает американской стороне "наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности", однако в Вашингтоне, по словам дипломата, "эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию "ярлык киберпреступника".