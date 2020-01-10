{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

NYT: якобы связанные с РФ хакеры могут вмешаться в выборы в США

В газете отметили, что большинство политиков не проявляют готовности вкладывать достаточное количество средств, чтобы полностью обеспечить кибербезопасность своих кампаний
Описание
© AP Photo/John Locher

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Американская газета The New York Times в очередной раз выступила с утверждениями о том, что ряд хакерских группировок, связанных, по ее мнению, с Россией, готовят планы по вмешательству в избирательный процесс в Соединенных Штатах в 2020 году. Соответствующий материал был опубликован в пятницу на сайте газеты.

Газета утверждает, что средства защиты от хакерских атак по всей стране были улучшены с момента проведения в 2016 году последних президентских выборов, однако большинство политиков не проявляют готовности вкладывать достаточное количество средств, чтобы полностью обеспечить кибербезопасность своих кампаний. В то же время, указывает The New York Times, "хакеры и тролли, чьи методы работы были подробно описаны в документах разведки и обвинительных заключениях, прикладывают больше усилий к тому, чтобы замести следы".

В публикации газеты упоминаются такие хакерские группировки, как Fancy Bear, также известная под названиями Sofacy и APT28, и группа Cozy Bear или APT29. По утверждению The New York Times эти хакерские группы якобы связаны с РФ.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля прошлого года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в декабре подверг Вашингтон критике за то, что он беспочвенно заявляет о связях попавших под санкции "хакерских группировок" с российским правительством. Как подчеркнул Антонов, Москва давно предлагает американской стороне "наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности", однако в Вашингтоне, по словам дипломата, "эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию "ярлык киберпреступника".

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
США ужесточили санкционный режим в отношении Ирана
Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении восьми представителей руководства Ирана, а также ряда секторов экономики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС