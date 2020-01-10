Президент ЮАР высказался за мирное урегулирование напряженности в отношениях Ирана и США

ПРЕТОРИЯ, 10 января. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, в котором высказался "за мирное и справедливое урегулирование напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном". Об этом сообщила в пятницу официальный представитель президента ЮАР Хусела Дико.

"Сирил Рамапоса подчеркнул, что ЮАР выступает за разрешение конфликтов путем политического диалога и без применения силы", - отметила Дико. Она заметила, что телефонный звонок в Тегеран был обусловлен тем, что ЮАР сейчас является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а в феврале займет кресло председателя Африканского союза.

Президент ЮАР также выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с военными действиями США, которые привели к усилению напряжения в регионе и "создали условия для ответных действий". Он также высказал озабоченность общим ростом напряженности на Ближнем Востоке, который имеет далеко идущие последствия для всего мира и мировой безопасности.

Дико подчеркнула, что Рамапоса передал Роухани соболезнования ЮАР в связи с убийством Касема Сулеймани.