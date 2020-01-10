США предложили Канаде помощь в расследовании крушения авиалайнера в Иране

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань обсудили в пятницу катастрофу лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Как отмечается в этом документе, Помпео предложил поддержку Соединенных Штатов в "любом расследовании" обстоятельств трагедии. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств США и Канады рассмотрели "продолжающиеся агрессивные и дестабилизирующие действия иранского режима" на Ближнем Востоке и "шаги, направленные на сдерживание" такого курса Тегерана, говорится в заявлении. В нем поясняется, что в этой части беседы Помпео и Шампаня речь шла конкретно о "возможности создания расширенной миссии НАТО в Ираке и надлежащем распределении [финансового] бремени" среди членов Североатлантического альянса.

Наконец, Помпео затронул тему предстоящих 20 марта выборов руководства Организации американских государств (ОАГ). В связи с этим он подтвердил, что США выступают за переизбрание генеральным секретарем ОАГ Луиса Альмагро, добавила Ортэгус.

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самолет мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном. 10 января его канадский коллега Джастин Трюдо сообщил, что, по имеющейся у Оттавы информации, лайнер мог быть сбит ракетой класса "земля - воздух". Помпео в пятницу на брифинге для журналистов подтвердил, что, по мнению администрации США, самолет мог быть сбит иранской ракетой. Организация гражданской авиации Ирана версию попадания в лайнер ракеты отвергает.