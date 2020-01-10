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США выступают против второй линии газопровода "Турецкий поток"

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Москва использует энергоисточники как политический инструмент, которым пытается разделить Европу
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© Isa Terli/Anadolu Agency/Getty Images

СОФИЯ, 10 января. /ТАСС/. США выступают против строительства второй линии газопровода "Турецкий поток", предназначенной для доставки газа в юго-восточную Европу через Болгарию. Об этом в интервью Болгарскому национальному радио (БНР) заявил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

"США против второй линии газопровода "Турецкий поток", предназначенной для доставки газа для юго-восточной Европы через Болгарию, так как рассматривают его как геостратегический проект России", - сказал Хейл.

"Мы осознаем, что энергетическая безопасность очень важна для Европы, и понимаем, что когда наши союзники имеют гарантированный доступ до энергоисточников, то они сильнее и надежнее. Проблема в том, что Москва имеет другую точку зрения. Москва использует энергоисточники как политический инструмент, которым пытается разделить Европу. "Северный поток - 2" и вторая линия "Турецкого потока" - это проблема, они не обеспечивают энергетической диверсификации Европы и дестабилизируют Украину, потому что Россия получает возможность не использовать газопроводы на украинской территории. Мы считаем, что это дает России возможность влиять на Европу", - считает заместитель госсекретаря США.

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