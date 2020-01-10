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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника

Издание пишет, что она проводилась в день нанесения удара в районе аэропорта Багдада
Описание
© REUTERS/Thaier Al-Sudani, архив

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американские военные на прошлой неделе провели в Йемене сверхсекретную операцию против одного из командиров силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Абдоля Резы Шахлая, которая не увенчалась успехом. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на источники в США газета The Washington Post.

По данным издания, операция проводилась в день нанесения удара в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий "Аль-Кудс" Касем Сулеймани.

Теги
СШАИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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