Главы МИД стран ЕС призвали Иран незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Главы МИД государств - членов Евросоюза призвали Иран незамедлительно вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной встречи министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

"Мы призываем Иран незамедлительно вернуться к реализации СВПД", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, обсуждали ли министры возможное применение так называемого Механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД, который может привести к возобновлению санкций ООН в отношении Ирана, Боррель сказал: "Мы не обсуждали этот вопрос". При этом он подчеркнул, что теоретически нельзя исключить такой исход. "Конечно, я не исключаю, что механизм может быть задействован. Но в Совете [ЕС] мы говорим о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать этого и сохранить сделку".

Ближневосточный конфликт

Главы МИД призвали США и Иран к максимальной сдержанности и деэскалации ситуации в регионе. "Регион не может позволить себе еще одну войну. Мы призываем каждую сторону к срочной деэскалации и максимальной сдержанности", - сказал он.

По словам Борреля, главы МИД попросили его вести активные переговоры со всеми сторонами, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. "Совет попросил меня приложить все усилия, чтоб взаимодействовать в политическом диалоге со всеми сторонами, включая Иран, с целью найти политическое решение. Мы должны говорить со всеми без исключения, и решение должно быть региональным", - подчеркнул он.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Ситуация вокруг крушения Boeing

Выдвигать версии о причинах гибели украинского Boeing над Ираном до завершения расследования безответственно, заявил Боррель. "Пока у меня нет никаких новостей, которыми я мог бы поделиться по катастрофе украинского самолета. Я слышал, что некоторые лидеры выдвигали идеи, что это мог быть не несчастный случай, но я этого не знаю. Безответственно выдвигать предположения по столь чувствительному вопросу до завершения расследования, не имея конкретной информации", - заявил он, отвечая на вопрос, были ли на встрече глав МИД ЕС представлены какие бы то ни было доказательства обвинений, что украинский Boeing мог быть сбит.