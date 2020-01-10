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Главы МИД стран ЕС призвали Иран незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки

Главы МИД государств - членов Евросоюза призвали США и Иран к максимальной сдержанности

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Главы МИД государств - членов Евросоюза призвали Иран незамедлительно вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной встречи министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

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"Мы призываем Иран незамедлительно вернуться к реализации СВПД", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, обсуждали ли министры возможное применение так называемого Механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД, который может привести к возобновлению санкций ООН в отношении Ирана, Боррель сказал: "Мы не обсуждали этот вопрос". При этом он подчеркнул, что теоретически нельзя исключить такой исход. "Конечно, я не исключаю, что механизм может быть задействован. Но в Совете [ЕС] мы говорим о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать этого и сохранить сделку".

Ближневосточный конфликт

Главы МИД призвали США и Иран к максимальной сдержанности и деэскалации ситуации в регионе. "Регион не может позволить себе еще одну войну. Мы призываем каждую сторону к срочной деэскалации и максимальной сдержанности", - сказал он.

По словам Борреля, главы МИД попросили его вести активные переговоры со всеми сторонами, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. "Совет попросил меня приложить все усилия, чтоб взаимодействовать в политическом диалоге со всеми сторонами, включая Иран, с целью найти политическое решение. Мы должны говорить со всеми без исключения, и решение должно быть региональным", - подчеркнул он.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Ситуация вокруг крушения Boeing

Выдвигать версии о причинах гибели украинского Boeing над Ираном до завершения расследования безответственно, заявил Боррель. "Пока у меня нет никаких новостей, которыми я мог бы поделиться по катастрофе украинского самолета. Я слышал, что некоторые лидеры выдвигали идеи, что это мог быть не несчастный случай, но я этого не знаю. Безответственно выдвигать предположения по столь чувствительному вопросу до завершения расследования, не имея конкретной информации", - заявил он, отвечая на вопрос, были ли на встрече глав МИД ЕС представлены какие бы то ни было доказательства обвинений, что украинский Boeing мог быть сбит.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаОбострение конфликта на Ближнем ВостокеКрушение Boeing-737 в Тегеране
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