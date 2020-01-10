Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Верховный суд Абхазии в пятницу отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

"Коллегия по административным делам Верховного суда определила решение <…> по исковому заявлению Квицинии о признании незаконным решение ЦИК об итогах выборов отменить полностью и принять по делу новое решение. Отменить решение ЦИК об итогах выборов <...>. Назначить повторные выборы в установленные законом сроки" - сказал судья Темур Тарба. Представители оппозиции, присутствовавшие в судебном заседании, встретили оглашение решения суда аплодисментами.

Определение Верховного суда Абхазии вступило в силу в пятницу, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда. "Определение суда кассационной инстанции от 10 января 2020 года вступает в силу с момента провозглашения", - говорится в пресс-релизе.