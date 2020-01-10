На юге Ирака неизвестные застрелили репортера и оператора одного из каналов

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Неизвестные застрелили в пятницу на юге Ирака двух журналистов спутникового телеканала Dijlah. Как сообщает сама телестанция, репортер Ахмед Абдель Самад и оператор Сафа Гали были убиты в городе Басра, когда освещали проходящие там акции протеста.

По имеющейся информации, вооруженные люди подъехали к съемочной группе на пикапе и открыли по ней огонь на одной из улиц южного портового города вблизи полицейского управления. Корреспондент погиб мгновенно, оператор получил три огнестрельных ранения и скончался позднее. Прибывшие на место врачи не смогли спасти его жизнь.

Базирующийся в Аммане иракский телеканал Dijlah пользуется популярностью среди иракцев. В память о погибших журналистах его руководство отменило все развлекательные передачи.

В полиции Басры заявили, что в связи с произошедшим начато расследование.