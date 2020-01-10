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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Эспер обсудил по телефону с Шойгу вопросы, представляющие взаимный интерес

Как сообщили ранее в пятницу в Минобороны РФ, в ходе телефонных переговоров обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в Пентагоне.

"Министр обороны провел сегодня телефонную беседу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес", - заявили в пресс-службе Пентагона.

Как сообщили ранее в пятницу в Минобороны РФ, в ходе телефонных переговоров обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Его постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.

Теги
СШАРоссияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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