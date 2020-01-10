Оппозиционер Квициния доволен решением суда Абхазии об отмене итогов выборов

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Абхазский оппозиционер Алхас Квициния, в сентябре 2019 года проигравший выборы действующему президенту Раулю Хаджимбе, доволен решением Верховного суда страны об отмене итогов выборов президента, решения по участию в новых выборах главы государства пока не принял. На этот счет он сделал заявление журналистам.

"Справедливым [считаю решение]. Я очень благодарен таким ответственным людям в такой серьезной ситуации, которые вынесли справедливое, а самое главное, законное решение <…> Этот состав судей подтвердил, что у нас не все судьи в Абхазии ангажированы", - сказал Квициния, уточнив, что пока не решил, будет ли принимать участие в новых выборах.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.