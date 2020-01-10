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Политический кризис в Абхазии
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Новые президентские выборы в Абхазии должны будут пройти в течение двух-трех месяцев

ЦИК пока не принял решение об обжаловании определения Верховного суда страны об отмене итогов выборов

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Новые президентские выборы в Абхазии после отмены Верховным судом предыдущих должны будут пройти в течение 2-3 месяцев. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель ответчика в суде от ЦИК республики Гиви Габния.

"В законе установлены сроки - минимальный срок два месяца, максимальный - три месяца, в этих рамках мы и проводим выборы", - сообщил он.

ЦИК пока не принял решение об обжаловании определения Верховного суда страны об отмене итогов выборов президента и назначении повторных, сообщил Габния. "Право такое [обжалования] есть, любая из сторон может такое решение принять, поэтому это не исключено", - сообщил он, подчеркнув, что окончательное решение об обжаловании еще не принято.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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