Минтранс Канады уведомил авиаперевозчиков о нежелательности полетов над Ираком и Ираном

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство транспорта Канады уведомило всех канадских авиаперевозчиков о нежелательности вхождения в воздушные пространства Ирака и Ирана в связи с возможной угрозой безопасности. Соответствующая запись в пятницу опубликована в Twitter ведомства.

"Мы выпустили уведомление для канадских авиаперевозчиков, в котором рекомендуем им не заходить в воздушное пространство Ирака и Ирана из-за потенциального риска усиления военной активности в этом районе", - говорится в сообщении.

Ранее представитель канадской авиакомпании Air Canada сообщил ТАСС, что перевозчик изменил маршрут полетов своих самолетов на Ближнем Востоке из-за авиакатастрофы борта компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном. Он указал, что самолетам компании теперь запрещено входить в воздушное пространство Ирака, а воздушное пространство Ирана Air Canada не использует с середины 2019 года.

Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, упал рано утром 8 января рядом с аэропортом имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самолет мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном. 9 января также и его канадский коллега Джастин Трюдо сообщил, что, по имеющейся у Оттавы информации, лайнер мог быть сбит ракетой класса "земля - воздух". Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу на брифинге для журналистов подтвердил, что, по мнению администрации США, самолет мог быть сбит иранской ракетой. Организация гражданской авиации Ирана версию попадания в лайнер ракеты отвергает.