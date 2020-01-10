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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Обновлено 

Трамп считает, что иранский генерал Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США

Президент США заявил, что, возможно, среди них было и посольство в Багдаде

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Иранский генерал Касем Сулеймани, погибший в результате американского ракетного удара в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, планировал атаки на четыре посольства США. С таким утверждением президент США Дональд Трамп выступил в интервью телекомпании Fox News.

На вопрос о том, какие конкретно американские объекты могли подвергнуться атаке, Трамп заявил: "Мы скажем вам, что, возможно, это было посольство в Багдаде". "Могу сообщить, что, как я считаю, это, вероятно, были бы четыре посольства", - добавил президент.

Ему также был задан вопрос о призыве иракских властей к выводу американских войск. "Это то, что они говорят публично, - заверил Трамп. - Они не говорят этого в частных беседах".

Полностью интервью Трампа будет показано в пятницу вечером, в 22:00 по времени Восточного побережья США (06:00 мск).

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

В новость были внесены изменения (23:26 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
СШАТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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