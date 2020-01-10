Все органы власти в Абхазии продолжат работу в штатном режиме

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Все органы власти в городах и районах Абхазии должны продолжить работу в штатном режиме и выполнять свои обязанности после решения Верховного суда страны об отмене результатов президентских выборов. Об этом в пятницу заявили в пресс-службе главы государства.

"Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с главами администраций районов и города Сухум. На совещании обсуждались вопросы общественно-политической ситуации в стране, а также работы районных администраций и города Сухум. Было отмечено, что все органы власти в городах и районах должны продолжать работу в штатном режиме, выполнять свои обязанности и функции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущие бюджетные обязательства государства будут выполняться в установленные сроки.

В пятницу кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановила назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.