В Иране заявили, что задержка вылета украинского Boeing 737 была вызвана перегрузом

ТЕГЕРАН, 10 января. /ТАСС/. Задержка вылета потерпевшего крушение в Тегеране украинского Boeing 737 была вызвана перегрузом. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"Причиной задержки самолета стал перегруз", - приводит его слова агентство IRNA. Резайефар добавил, что "лайнер был полон пассажиров, которые везли много багажа".

По его словам, "причиной задержки стала просьба пилота выгрузить часть груза пассажиров, чтобы перераспределить его на следующий рейс в украинский аэропорт".

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.