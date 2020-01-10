Протестующие готовы покинуть администрацию президента Абхазии 11 января

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Протестующие готовятся покинуть здание администрации президента Абхазии в субботу после того, как будут проведены переговоры оппозиции и сторонников главы республики, сообщил в пятницу ТАСС один из организаторов митинга Ахра Авидзба.

"Уходить собираемся только завтра, чтобы сегодня в ночь никто не спровоцировал, президент не въехал и не начал будоражить народ", - сказал Авидзба, уточнив, что протестующие покинут администрацию президента и площадь перед ней только после переговоров.

Он пояснил, что за оставшееся время планируется убрать появившийся за время протеста мусор и, если получится, восстановить разбитые в здании стекла.

После этого здание планируется передать под охрану государственной службы. "Конечно [готовы покинуть здание завтра]. Наш народ отстоял конституцию. Мы сюда пришли ради того, чтобы нашу государственность не переступили и то, что у нас в конституции написано, было соблюдено - дальше незачем [продолжать акцию протеста]", - пояснил Авидзба.