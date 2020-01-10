{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Абхазии

Протестующие готовы покинуть администрацию президента Абхазии 11 января

Это может произойти после проведения переговоров оппозиции и сторонников главы республики

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Протестующие готовятся покинуть здание администрации президента Абхазии в субботу после того, как будут проведены переговоры оппозиции и сторонников главы республики, сообщил в пятницу ТАСС один из организаторов митинга Ахра Авидзба.

"Уходить собираемся только завтра, чтобы сегодня в ночь никто не спровоцировал, президент не въехал и не начал будоражить народ", - сказал Авидзба, уточнив, что протестующие покинут администрацию президента и площадь перед ней только после переговоров.

Он пояснил, что за оставшееся время планируется убрать появившийся за время протеста мусор и, если получится, восстановить разбитые в здании стекла.

После этого здание планируется передать под охрану государственной службы. "Конечно [готовы покинуть здание завтра]. Наш народ отстоял конституцию. Мы сюда пришли ради того, чтобы нашу государственность не переступили и то, что у нас в конституции написано, было соблюдено - дальше незачем [продолжать акцию протеста]", - пояснил Авидзба.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
Реклама на ТАСС
Жители Тайваня изберут главу администрации острова и новый состав парламента
Депутатский корпус Законодательного юаня приступит к работе в начале февраля, а инаугурация главы администрации острова состоится 20 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС