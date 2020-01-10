{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Абхазии
Обновлено 

Президент Абхазии обсудил с замсекретаря СБ России пути нормализации ситуации в республике

Стороны обменялись мнениями по вопросам общественно-политической ситуации в республике

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым пути нормализации общественно-политической ситуации в республике. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы Абхазии.

"10 января состоялась встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с заместителем Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути ее нормализации", - говорится в сообщении.

В пятницу кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановила назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

Теги
АбхазияРоссияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
Реклама на ТАСС
Жители Тайваня изберут главу администрации острова и новый состав парламента
Депутатский корпус парламента приступит к работе в начале февраля, а инаугурация главы администрации острова состоится 20 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС