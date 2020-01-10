Президент Абхазии обсудил с замсекретаря СБ России пути нормализации ситуации в республике

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым пути нормализации общественно-политической ситуации в республике. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы Абхазии.

"10 января состоялась встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с заместителем Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути ее нормализации", - говорится в сообщении.

В пятницу кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановила назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.