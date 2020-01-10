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Политический кризис в Абхазии
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Решение ВС Абхазии об отмене итогов выборов может привести к обострению ситуации в стране

В пресс-службе президента уточнили, что данное определение вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Определение Верховного суда Абхазии об отмене итогов президентских выборов было принято с грубыми нарушениями законодательства и может привести к обострению политической ситуации в республике. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы государства.

"Считаем необходимым заявить, что данное определение вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране. <...> Вынесенное Кассационной коллегией Верховного суда Республики Абхазия решение нами будет обжаловано в порядке надзора - в Президиум Верховного суда Республики Абхазия, так как вынесено с грубыми нарушениями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, в силу норм процессуального закона кассационная инстанция, действующая в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, не имела законных оснований для принятия по указанному административному делу нового решения. "В связи с чем убеждены, что кассационное определение Кассационной коллегией по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия, как говорилось выше, не является законным и обоснованным, нарушает единообразие в толковании и применении судами норм процессуального права, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав", - говорится в заявлении.

В пятницу кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановила назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

В Сухуме 9 января протестующие у администрации президента, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент страны на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В новость были внесены изменения (23:54 мск) — обновлена информация по тексту.

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АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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