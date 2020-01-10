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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

СМИ: Канада требует от США подробных обоснований убийства Сулеймани

Оттава также считает, что Вашингтону следовало предупредить канадцев о предстоящей операции по устранению Сулеймани заранее

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Канады требуют от администрации президента США Дональда Трампа подробных объяснений необходимости нанесения удара в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC со ссылкой на источники в канадском правительстве.

CBC утверждает, что Оттава также считает, что Вашингтону следовало предупредить канадцев о предстоящей операции по устранению Сулеймани заранее.

Убийство Сулеймани в ночь на 3 января привело к резкому обострению обстановки на Ближнем Востоке. В ответ на действия США Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. На этих базах также находились канадские военнослужащие.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
КанадаИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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