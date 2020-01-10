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Прокуратура США хочет помешать фирме из РФ доказать необоснованность дела о вмешательстве

Ранее "Конкорд менеджмент и консалтинг" выступила с многочисленными обвинениями прокуратуры в неправомерных действиях

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американская прокуратура просит суд столичного округа Колумбия запретить российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая обвиняется во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, представлять доказательства присяжным в подтверждение того, что ее судебное преследование необоснованно. Об этом говорится в ходатайстве стороны обвинения, размещенном в пятницу в базе данных федерального суда.

В нем утверждается, что прокуратура просит "воспрепятствовать ответчику - компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" - выступать с аргументами или представлять присяжным доказательства в подтверждение утверждений о неправомерных действиях правительства, включая заявления об избирательном или произвольном судебном преследовании". "Такие вопросы не имеют отношения к данному делу и создадут существенную опасность необоснованной предвзятости, путаницы и задержки", - считает сторона обвинения.

Она напомнила, что "Конкорд" выступила с многочисленными обвинениями [прокуратуры] в неправомерных действиях", однако не считает их аргументированными. "Конкорду" не должно быть позволено представлять доказательства или сообщать присяжным, что ее судебное преследование является избирательным или произвольным", - просит суд прокуратура.

О суде над "Конкордом"

Судебный процесс по делу российской компании начнется 6 апреля.

В середине февраля 2018 года власти США заочно выдвинули обвинения против 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил российскому предпринимателю Евгению Пригожину обвинения в финансировании антиамериканских информационных кампаний, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" получало средства на свои операции от Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Москва до этого неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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