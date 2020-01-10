Жители Тайваня изберут главу администрации острова и новый состав парламента

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 января. /ТАСС/. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) на четырехлетнийлетний срок пройдут в субботу на Тайване. Право голоса имеют 19,3 млн человек в возрасте от двадцати лет, проживающие в 22 городах, уездах и шести специальных муниципалитетах острова.

Уже во второй раз голосование на Тайване решено провести в один день ради удобства и экономии бюджетных средств. Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (03:00 мск) и будут работать до 16:00 (11:00 мск), после чего начнется подсчет голосов. Итоги будут подведены вечером в этот же день, второй тур не предусмотрен, сообщили в ЦИК.

Депутатский корпус Законодательного юаня, состоящий из 113 человек, приступит к работе в начале февраля, а инаугурация главы администрации острова состоится 20 мая.

Расклад сил и кандидаты

Расстановку политических сил на Тайване и настроения в обществе во многом предопределили итоги состоявшихся в ноябре 2018 года промежуточных выборов в местные органы власти. Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) потерпела на них сокрушительное поражение, а оппозиционная Гоминьдан заручилась мандатами в 15 из 22 городов, уездов и специальных муниципалитетов.

Несмотря на провал на муниципальных выборах и снижение рейтинга, действующая глава администрации 63-летняя Цай Инвэнь, являющаяся противницей курса на сближение с КНР, выдвинула свою кандидатуру на выборах 11 января и будет добиваться переизбрания на второй срок. Если год назад ее популярность была низкой, то за последние месяцы она вновь начала набирать обороты. Более того, некоторые наблюдатели называют ее фаворитом на предстоящем голосовании.