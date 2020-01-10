Жители Тайваня изберут главу администрации острова и новый состав парламента

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 января. /ТАСС/. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) на четырехлетнийлетний срок пройдут в субботу на Тайване. Право голоса имеют 19,3 млн человек в возрасте от двадцати лет, проживающие в 22 городах, уездах и шести специальных муниципалитетах острова.
Уже во второй раз голосование на Тайване решено провести в один день ради удобства и экономии бюджетных средств. Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (03:00 мск) и будут работать до 16:00 (11:00 мск), после чего начнется подсчет голосов. Итоги будут подведены вечером в этот же день, второй тур не предусмотрен, сообщили в ЦИК.
Депутатский корпус Законодательного юаня, состоящий из 113 человек, приступит к работе в начале февраля, а инаугурация главы администрации острова состоится 20 мая.
Расклад сил и кандидаты
Расстановку политических сил на Тайване и настроения в обществе во многом предопределили итоги состоявшихся в ноябре 2018 года промежуточных выборов в местные органы власти. Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) потерпела на них сокрушительное поражение, а оппозиционная Гоминьдан заручилась мандатами в 15 из 22 городов, уездов и специальных муниципалитетов.
Несмотря на провал на муниципальных выборах и снижение рейтинга, действующая глава администрации 63-летняя Цай Инвэнь, являющаяся противницей курса на сближение с КНР, выдвинула свою кандидатуру на выборах 11 января и будет добиваться переизбрания на второй срок. Если год назад ее популярность была низкой, то за последние месяцы она вновь начала набирать обороты. Более того, некоторые наблюдатели называют ее фаворитом на предстоящем голосовании.
На руку Цай Инвэнь сыграл кризис в Гонконге, где с начала лета вспыхнули массовые антиправительственные протесты. Лидер ДПП неоднократно утверждала, что гонконгский хаос якобы показал нежизнеспособность и бесперспективность формулы "одна страна - две системы", которую Пекин, по ее словам, пытается навязать Тайбэю.
В своей предвыборной кампании Цай активно разыгрывала "китайскую карту", учитывая рост интереса к выборам среди представителей студенческой молодежи. Новое поколение тайваньцев, солидарных с протестным движением в Гонконге, одобряет курс Цай Инвэнь, направленный на отстаивание демократических ценностей и идентичности острова в условиях растущего "давления" со стороны Пекина.
Второй кандидат - 62-летний Хань Гоюй, представляющий дружественную Китаю партию Гоминьдан, - строит свою предвыборную кампанию на лозунгах борьбы с коррупцией и оживления экономического роста. Бывший мэр города Гаосюн указывает, что сближение с КНР принесет ощутимые выгоды экономике острова, а также стабильность и безопасность.
Третий игрок
В предвыборной гонке принимает участие еще один претендент - 77-летний ветеран тайваньской политики Джеймс Сун (Сун Чуюй). Возглавляемая им Первая народная партия не столь крупная и имеет довольно схожую платформу с Гоминьданом. И хотя у этого политика практически нет шансов на победу, он способен перетянуть часть голосов у Хань Гоюя и понизить его шансы.
Интригу усиливает то, что от 15 до 20% избирателей, согласно опросам, пока колеблются и окончательно не определились, кому в итоге отдадут голос.
Места в парламенте
На выборах в Законодательный юань участвуют 650 кандидатов, претендующих на 113 мандатов. В настоящее время в парламенте доминируют представители ДПП (68 мест). Депутатов от Гоминьдана насчитывается 35. Наблюдатели прогнозируют сокращение этого разрыва. Вместе с тем расклад сил может несколько измениться за счет увеличения представительства малых партий.
Отношения между берегами пролива
За ходом голосования будут тщательно следить в Пекине, где Тайвань считают частью китайской территории. От развития политической ситуации на острове во многом зависит стабильность отношений между берегами Тайваньского пролива. Они начали резко ухудшаться и оказались "замороженными" после прихода к власти в 2016 году Цай Инвэнь. Она отказалась признавать основополагающий принцип "одного Китая" и свернула курс предыдущих властей - партии Гоминьдан - на постепенное сближение и развитие диалога с КНР.
Материковый Китай утратил контроль над островом после окончания гражданской войны в 1949 году, но добивается создания условий для конечного воссоединения. Вашингтон, главный поставщик вооружений Тайваню, выражает обеспокоенность возможными, как он считает, попытками Пекина вмешаться в выборы на острове.