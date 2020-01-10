После встречи властей Абхазии с Нургалиевым будут приняты шаги для нормализации ситуации

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Итогом встречи властей Абхазии с заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Рашидом Нургалиевым стало решение о конкретных действиях для нормализации ситуации и предотвращения столкновений, который будут предприняты в республике. Об этом в субботу ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

"Вопрос был только один - анализ сложившейся ситуации, оценка этой ситуации и [необходимость] принять все возможные меры для предотвращения столкновений людей. <...> Мы сейчас будем планировать конкретные действия для подразделений, которые будут реализовывать данное решение, чтобы не допустить именно столкновений людей", - сообщил он, отметив, что консультации продолжатся и в выходные.

Килба уточнил, что в пятницу прошла общая встреча аппарата Совета безопасности двух стран и представителей всех силовых и правоохранительных структур Абхазии. "Они (встречи - прим. ТАСС) будут продолжаться уже отдельно, конкретно, уже более предметно в каждом из наших ведомств. Предварительно, завтра-послезавтра еще запланированы мероприятия", - отметил он.

Ранее в пресс-службе президента Абхазии сообщили, что Рауль Хаджимба обсудил с Нургалиевым пути нормализации общественно-политической ситуации в республике.

В пятницу кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановила назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

Ранее 9 января в Абхазии протестующие собрались у администрации президента, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, и ворвались затем в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.