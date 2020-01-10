ЦИК Абхазии в течение пяти дней предложит дату повторных выборов президента

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Абхазии в течение пяти дней предложит дату новых выборов президента страны, сообщил ТАСС член Центральной избирательной комиссии, представлявший ее в суде по вопросу о законности президентских выборов, Гиви Габния.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.
"В решении суда кассационной инстанции сказано: в течение пяти дней принять решение о проведении новых выборов. В течение пяти дней ЦИК проведет заседание", - сказал Габния.
Он уточнил, что подготовка к новым выборам будут проходить параллельно с процедурами обжалования решения суда об отмене итогов голосования от сентября 2019 года.
Габния сообщил, что возглавляющий Абхазию Рауль Хаджимба должен будет, по закону, исполнять обязанности президента страны до новых выборов и присяги нового главы государства.
"Хаджимба, по решению суда, исполняет обязанности <...> до момента избрания и принятия присяги новым президентом", - сказал Габния.
Он отметил, что даже после отмены судом итогов президентских выборов 2019 года Хаджимба остается последним законно избранным главой государства - он победил на выборах 2014 года.
В Сухуме 9 января протестующие у администрации президента, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент страны на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.