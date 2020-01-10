ЦИК Абхазии в течение пяти дней предложит дату повторных выборов президента

Он уточнил, что подготовка к новым выборам будут проходить параллельно с процедурами обжалования решения суда об отмене итогов голосования от сентября 2019 года.

"В решении суда кассационной инстанции сказано: в течение пяти дней принять решение о проведении новых выборов. В течение пяти дней ЦИК проведет заседание", - сказал Габния.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Абхазии в течение пяти дней предложит дату новых выборов президента страны, сообщил ТАСС член Центральной избирательной комиссии, представлявший ее в суде по вопросу о законности президентских выборов, Гиви Габния.

Габния сообщил, что возглавляющий Абхазию Рауль Хаджимба должен будет, по закону, исполнять обязанности президента страны до новых выборов и присяги нового главы государства.

"Хаджимба, по решению суда, исполняет обязанности <...> до момента избрания и принятия присяги новым президентом", - сказал Габния.

Он отметил, что даже после отмены судом итогов президентских выборов 2019 года Хаджимба остается последним законно избранным главой государства - он победил на выборах 2014 года.

В Сухуме 9 января протестующие у администрации президента, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент страны на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.