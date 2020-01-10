Чешский министр считает, что Иран продолжит акции против США в ответ на гибель Сулеймани

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Министр культуры Чехии, в недавнем прошлом глава МИД республики Лубомир Заоралек считает, что Западу, прежде всего США, следует ожидать от Ирана более жестких ответных действий на гибель в Багдаде в результате американского ракетного удара командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом политик заявил в пятницу сетевой телепрограмме Prostor X пражского еженедельника Reflex .

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"Последуют дальнейшие [ответные] действия [Ирана], в чем я на 99% уверен, - подчеркнул он. - Иранцы могут ударить во многих местах. Это целый ряд стран. Это касается и Европы, а не только Азии. Нам не известна их стратегия. В отношении иранцев мы должны предполагать, что эти их [ответные] акции могут быть более продуманными, чем мы можем сейчас представить".

Иран, по словам Заоралека, может нанести удар по целям в США и других странах Запада, когда это будет наиболее неожиданно и наиболее болезненно для американского президента Дональда Трампа, отдавшего приказ о ликвидации Сулеймани. Этот приказ был нарушением международного права и создал прецедент, на который могут ссылаться другие державы, проводя устранение неугодных по всему миру, считает министр.

"Если завтра Китай или Россия используют подобный метод [как США по отношению к иранскому военачальнику], то они лишь заявят: "Мы используем ваш метод". Открывается путь к ликвидации [неугодных] людей, которые кому-то не нравятся. Создается путь к мироустройству без каких-либо правил. Такие страны, как Чехия, должны это воспринимать как огромную опасность [для себя]. Мир без правил мы познали в 1938 году (Мюнхенский сговор западных держав с нацистской Германией, который привел к ликвидации Чехословакии - прим. ТАСС) и 1939 году (начало Второй мировой войны - прим. ТАСС)", - сказал министр.

Американское искажение фактов о ситуации на Ближнем Востоке

Заоралек одновременно обвинил США во лжи по поводу происходящего на Ближнем Востоке. Америка использует практику распространения лжи с 2003 года, когда надуманный повод стал аргументом для вторжения в Ирак. Общественности и ныне предоставляются искаженные факты о реальном положении дел в Афганистане и Ираке, отметил он. "В Афганистане и Ираке нас считают оккупантами", - подчеркнул политик.

Продолжающееся чешское участие в проходящих под эгидой НАТО международных операциях в Афганистане и Ираке, по его словам, является ошибкой. Усилия Запада по демократизации этих стран не увенчались успехом, считает министр.

Поражение Запада в Афганистане

Кроме того, по словам министра, Крах усилий Запада по переустройству ближневосточных стран на свой манер особенно очевиден в Афганистане. "Ситуация в Афганистане - это поражение. Стоит [ныне] вопрос, каким образом нам оттуда уйти", - подчеркнул Заоралек.

Социал-демократ Заоралек, которому 6 сентября 2019 года исполнилось 63 года, с 2002 по 2006 год возглавлял нижнюю палату чешского парламента, а с 2014 по 2017 год был министром иностранных дел республики. С декабря 2017 года политик являлся председателем комитета по международным делам нижней палаты высшего законодательного органа Чехии. Министром культуры он был назначен в августе прошлого года.