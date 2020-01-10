СБ ООН принял компромиссную резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

ООН, 11 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию о продлении трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи в Сирию, сообщает корреспондент ТАСС. За документ проголосовали 11 стран, в то время как Россия, Китай, Великобритания и США воздержались.

После продлившихся больше трех часов закрытых консультаций сторонам удалось договориться о параметрах продления механизма, действие которого истекало 10 января. Согласно документу, доставка помощи будет осуществляться через два пункта на границе с Турцией. Пункты на границе с Иорданией и Ираком исключены. Действие схемы продлено на 6 месяцев, по истечении которой будет проведена оценка ситуации на земле.

У сторон все же остались серьезные разногласия, которые выразились в том, что четыре из пяти постоянных членов СБ воздержались при голосовании. Однако никто из них не стал голосовать против, чтобы не накладывать вето, которое прекратило бы доставку гуманитарной помощи ООН.

"Российская Федерация воздержалась с одной единственной целью - не блокировать помощь Идлибу - единственной провинции, которая еще нуждается в трансграничной помощи, - заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании. - Нам по-прежнему не ясно, почему ряд делегаций отказывались участвовать в переговорах по нашему альтернативному варианту резолюции. По сути, мы вышли на ту же схему".

Он назвал такое поведение делегаций "опасной политической игрой, в которой сирийцы становятся фигурами обмена".

Новость обновлена (02:56 мск) - добавлены цитаты постпреда РФ