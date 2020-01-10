Суд предписал повторные выборы президента Абхазии, оппозиция требует отставки Хаджимбы

С утра в пятницу в абхазской столице продолжились начавшиеся четверг, 9 января, протестные выступления с требованием отставки президента. Представители оппозиции организовали штаб у здания администрации главы государства и заявили, что не намерены освобождать территорию до тех пор, пока в отставку не уйдет президент и не будут объявлены новые выборы.

В администрации президента и ЦИК с решением не согласны и намерены его обжаловать, оппозиция приветствует вердикт и намерена требовать скорейшей отставки действующего президента и передачи властных полномочий парламенту.

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Второй день протестных выступлений в Абхазии завершился решением кассационной коллегии Верховного суда республики, которая отменила решение ЦИК о победе действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике выборов. Суд постановил назначить в стране новые президентские выборы.

При этом лидер оппозиции, депутат парламента страны Аслан Бжания заявил ТАСС, что он и его сторонники готовы провести переговоры с Хаджимбой. Позже о готовности президента к диалогу с оппозицией заявили представители Общественной палаты Абхазии, взявшие на себя роль посредников в переговорном процессе. Тем не менее в течение дня переговоры не состоялись - итоги консультационных встреч представителей Общественной палаты с президентом и оппозицией показали, что "повестка для переговоров не сформирована".

Несмотря на продолжающиеся протестные выступления, действующий президент и правительство Абхазии в пятницу продолжали свою работу, выполняя свои основные функции, хотя и в несколько ограниченном режиме, поскольку здание администрации находилось под контролем протестующих.

Вечером состоялось заседание кассационной коллегии Верховного суда Абхазии. Коллегия в новом составе отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента, согласно которым победил Хаджимба. Представители оппозиции, присутствовавшие в заде суда, встретили оглашение решения аплодисментами.

Мнения разошлись

Проигравший выборы, но выигравший суд оппозиционер Алхас Квициния, комментируя решение ВС Абхазии, назвал его "справедливым" и "законным", а также сообщил, что пока не принял решения по участию в новой президентской кампании. "Разберемся со старыми (выборами - прим. ТАСС), потом видно будет", - сказал оппозиционер, который уступил во втором туре действующему главе государства чуть более 1 тыс. голосов.

Аслан Бжания назвал решение суда "шагом к преодолению кризиса".

При этом в пресс-службе президента Абхазии заявили, что решение суда было принято "с грубыми нарушениями" и будет опротестовано. В заявлении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте главы государства, также отмечается, что определение суда об отмене итогов выборов "может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране".

"Принятие решения происходило на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата администрации президента и фактического осадного положения здания Верховного суда. При таком давлении говорить о том, что у Верховного суда Республики Абхазия были условия для вынесения объективного решения, не приходится. Только рассмотрение президиумом Верховного суда жалобы в порядке надзора без какого-либо давления будет способствовать нормализации обстановки в стране в рамках правового поля", - заявили в пресс-службе.

В ЦИК, который выступал ответчиком по иску Квицинии, пока не определились, будут ли обжаловать решение.

Кто будет руководить страной

Как рассказал ТАСС член ЦИК Абхазии, представлявший ее в суде, Гиви Габния, согласно решению суда, комиссия в течение пяти дней предложит дату новых выборов президента республики, голосование должно состояться в течение двух-трех месяцев. Он уточнил, что подготовка к новым выборам будут проходить параллельно с процедурами обжалования решения суда в президиуме.

По закону, Хаджимба должен будет исполнять обязанности президента страны до новых выборов и присяги нового главы государства. Также Габния отметил, что даже после отмены судом итогов президентских выборов 2019 года Хаджимба остается последним законно избранным главой государства - он победил на выборах 2014 года.

Тем временем представители оппозиции считают, что власть в республике до момента избрания нового президента должна быть передана парламенту, об этом заявил ТАСС руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба. "Единственным легитимным органом власти в стране" называл парламент и один из организаторов митинга Ахра Авидзба. Представители оппозиции рассчитывают, что новые выборы буду назначены в самое ближайшее время и намерены добиваться скорейшей отставки Хаджимбы.

Поздно вечером в пятницу протестующие, в течение двух дней находившиеся на площади у комплекса правительственных зданий Абхазии, начали покидать место событий. У здания администрации президента осталось не более 150 человек. Однако, как сообщил ТАСС один из организаторов митинга Ахра Авидзба, некоторые участники протеста не собираются покидать площадь как минимум до утра субботы. "Уходить собираемся только завтра, чтобы сегодня в ночь никто не спровоцировал <…> По желанию люди остаются", - сказал он.

Консультации с Совбезом РФ

В пятницу в Абхазию прибыл заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, который провел встречу с руководством республики. Как рассказал ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба, итогом встречи стало решение "о конкретных действиях для нормализации ситуации и предотвращения столкновений".

По его словам, власти Абхазии будут "планировать конкретные действия для подразделений, которые будут реализовывать данное решение". Килба также уточнил, что в субботу и воскресенье консультации с Нургалиевым продолжатся.

В МИД РФ заявили, что Россия рассматривает события в Абхазии как внутреннее дело страны и рассчитывает на стабилизацию обстановки путем мирного диалога сторон. В Южной Осетии, которая одной из первых признала независимость Абхазии, также выразили надежду, что кризис в стране разрешится путем переговоров. На мирном пути настаивают и участники политического процесса в Абхазии.

Как сообщали в Общественной палате Абхазии, там по-прежнему надеются, что состоится прямой диалог между президентом и представителями оппозиции.