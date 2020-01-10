США выделили дополнительные $135 млн на содержание своей передовой базы в Кувейте

ТАСС, 11 января.Министерство обороны США выделило порядка $135 млн на поддержание функционирования передовой базы развертывания войск Арифжан в Кувейте. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Пентагона.

"[Американской] компании Vectrus Systems выданы дополнительные $134,49 млн к ранее подписанному контракту на поддержание функционирования базы в Кувейте и обеспечение ее безопасности. Работы будут выполняться на базе Арифжан в Кувейте до 28 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

База Арифжан, на которой размещены преимущественно сухопутные войска США, развернута к югу от Эль-Кувейта.