Маас высказался за сотрудничество с Россией по урегулированию кризисов в мире

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что роль России важна для решения кризисов на Ближнем Востоке и на Украине. Его интервью опубликовано в субботу в газетах редакционной группы Der Funke.

Маас в субботу отправляется с канцлером ФРГ Ангелой Меркель с визитом в Москву.

Глава МИД призвал к дипломатическим усилиям ради деэскалации обстановки в Ливии.

"Для этого нам нужно усадить за стол переговоров государства, которые имеют там влияние, в особенности, Россию. С Москвой - участницей соглашения по иранскому атому - нужно также говорить о том, как сохранить данные договоренности и избежать новой эскалации в Персидском заливе. Кроме того, речь будет идти том, как мы можем достичь прогресса в реализации Минских договоренностей ради мира на востоке Украины; разумеется, еще и о Сирии. Одним словом, для того, чтобы урегулировать кризисы у нас по соседству, нам нужен диалог с Россией", - сказал Маас.

По словам министра, конфликт Ирана и США осложняет и без того напряженную обстановку вокруг Ирака, Ливана, Сирии и Йемена.