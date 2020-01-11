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Парламент Туниса отказал в доверии новому правительству

Теперь у президента страны Каиса Саида есть 10 дней для проведения консультаций с ведущими политическими партиями и назначения новой кандидатуры премьер-министра, который должен будет за один месяц сформировать правительство

TУНИС, 11 января. /ТАСС/. Ассамблея народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса отклонила состав нового правительства в ходе пленарного заседания в пятницу. Трансляция работы законодательного органа страны велась по центральному телевидению.

На пленарном заседании АНП, продлившемся свыше 14 часов, только 72 депутата поддержали состав нового кабинета министров, сформированного назначенным премьер-министром Хабибом Жемли, 134 парламентария проголосовали против, трое воздержались. При этом для получения вотума доверия новому правительству требовалась поддержка 109 депутатов.

Парламент отказал в доверии вновь сформированному правительству впервые в истории Туниса. Теперь президент Каис Саид имеет в распоряжении 10 дней для проведения консультаций с ведущими политическими партиями с целью назначения новой кандидатуры премьер-министра, который должен будет за один месяц сформировать правительство.

Согласно конституции, если в течение четырех месяцев с момента начала формирования правительства (15 ноября 2019 года) кабинет не будет утвержден парламентом, то президенту предоставляется право распустить АНП и назначить внеочередные парламентские выборы.

Жемли по поручению Саида приступил к формированию правительства 15 ноября прошлого года. Из-за возникших трудностей он был вынужден обратиться к главе государства 12 декабря с просьбой продлить срок работы над составом кабинета еще на один месяц.

Теги
ТунисСаид, Каис
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