Помпео напутствовал нового посла в Москве на развитие конструктивных отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Американская администрация стремится к выстраиванию конструктивных и продуктивных отношений с Россией. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя приведение к присяге нового посла в Москве Джона Салливана.

"Рад привести к присяге нашего нового посла в России. Джон, без сомнений, подходящая кандидатура, чтобы присоединиться к посольству США в России в этой важной работе в то время, когда мы стремимся к конструктивным и продуктивным отношениям с Россией", - написал Помпео в Twitter.

Ожидается, что Салливан прибудет в российскую столицу 16 января. На должности посла он сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа 2019 года. Срок полномочий Хантсмана истек 3 октября, а через две недели после этого президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на утверждение Сенатом Конгресса США. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.