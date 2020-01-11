{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео напутствовал нового посла в Москве на развитие конструктивных отношений с Россией

Ожидается, что Джон Салливан прибудет в Россию 16 января

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Американская администрация стремится к выстраиванию конструктивных и продуктивных отношений с Россией. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя приведение к присяге нового посла в Москве Джона Салливана.

На эту тему
Биография нового посла США в России Джона Салливана

"Рад привести к присяге нашего нового посла в России. Джон, без сомнений, подходящая кандидатура, чтобы присоединиться к посольству США в России в этой важной работе в то время, когда мы стремимся к конструктивным и продуктивным отношениям с Россией", - написал Помпео в Twitter.

Ожидается, что Салливан прибудет в российскую столицу 16 января. На должности посла он сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа 2019 года. Срок полномочий Хантсмана истек 3 октября, а через две недели после этого президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на утверждение Сенатом Конгресса США. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.

Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Салливан, Джон
Реклама на ТАСС
Абэ рассчитывает на понимание стран Ближнего Востока по поводу японской патрульной миссии
Премьер Японии отметил, что в конце 2019 года во время визита в Токио президента Ирана Хасана Роухани японской стороне удалось добиться от Тегерана положительной оценки операции по патрулированию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС